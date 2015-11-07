Сапета: «Было бы легче, если бы все, как «Спартак», давали играть»

Полузащитник «Урала» Александр Сапета рассказал о том, за счет его команда в матче прошлого тура чемпионата России сумела создать много голевых моментов и выиграть в поединке со «Спартаком» в Москве (1:0).

— «Спартак» дает играть. Моментов действительно много было. Только вот сейчас все напишут, что, мол, это не «Урал» хорошо играл, а соперник — слабо.

— Емельянов, Подберезкин и Сапета переигрывают Попова, Широкова и Глушакова – в чем тут смысл?

— Установка тренера. А еще настрой. Все-таки это «Спартак». Стадион потрясающий. Болельщики невероятно их поддерживают. В таких условиях очень хочется играть, лучшее показывать. То есть хочется всегда, но тут особенные эмоции.

— Главный тренер на установке не указывал, что в «Спартаке» полсостава молодежи, поэтому можно играть первым номером?

— Не было такого. Мы «Спартак» по прошлой с ними игре изучали. Раз молодежь выходит – значит, они лучше. Иначе зачем выпускать на поле?

— Во втором тайме полузащита «Урала» стала атаковать через центр. Вы, например, брали мяч и несколько тащили от своей штрафной до чужой. Без помех.

— Я же говорю: «Спартак» давал играть. Если дают идти вперед, если есть свободная зона – почему этим не пользоваться? Я и врывался. Было бы легче, если бы все так, как «Спартак» действовали.

— Свободные зоны «Спартака» — редкость для РФПЛ?

— Мне кажется, что команды в основном более компактно играют.

— Как «Урал»?

— Думаю, у нас получилось то, что хотел тренер.