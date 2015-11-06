Кришито: «Широков прекрасный созидатель»

Защитник сборной Италии и питерского «Зенита» Доменико Кришито заявил, что полузащитник московского «Спартака» Роман Широков является прекрасным полузащитником, который создает большое количество голевых моментов.



«Из российских игроков он лучше всех умеет создавать опасные моменты у ворот соперника. Не знаю, что происходит у Широкова в «Спартаке», какие у него там отношения. Но за эти пять лет я не видел в России креативных игроков такого уровня, как Широков», – отметил защитник.