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    Родригес: «Краснодар» чуть лучше использовал свои возможности»

    Нападающий ПАОКа Гарри Родригес отметил зрелищный футбол, который был в матче против «Краснодара» в Лиге Европы.

    «Считаю, что обе команды сегодня сыграли хорошо. Голевых моментов хватало у ворот обоих соперников, но «Краснодар» чуть лучше использовал свои возможности. У меня также были шансы, но я не смог забить. Думаю, зрителям футбол понравился. Однако результатом остались довольны только краснодарцы.

    Целью ПАОКа в Лиге Европы был выход из группы, ведь на международной арене все клубы должны показывать свои максимальные возможности. Однако после этого поражения ситуация в группе для нас заметно ухудшилась, поскольку в заключительном туре нам предстоит поездка в Дортмунд. Но это футбол, и если мы сможем показать свою игру, то вполне можем рассчитывать и на максимум очков в оставшихся поединках», - рассказал Родригес.

    Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" - ПАОК закончился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2015 09:32
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