«Ювентус» проявляет интерес к Эмери и Банеге

«Ювентус» заинтересовался возможностью приглашения в клуб главного тренера «Севильи» Унаи Эмери и полузащитника испанской команды Эвера Банеги. В Турине считают, что Эмери может стать отличной заменой Массимилиано Аллегри, под руководством которого итальянский клуб неудачно стартовал в новом сезоне. А Банега на данный момент выдает лучший отрезок свой карьеры при непосредственном участии испанского тренера.

«Севилья» под руководством баскского специалиста сезон начала также не слишком удачно, однако и Банега, и Эмери несмотря на это находятся в планах туринцев, сообщает источник.