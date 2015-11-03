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Моуринью: «Нам не обязательно выигрывать у «Динамо»

3 ноября 2015, 19:00
5

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пообщался с прессой накануне матча четвертого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Португалец рассказал, что предвидел полосу неудач, в которую попал лондонский клуб в начале этого сезона.

«Вчера вечером один товарищ прислал мне цитаты с моей пресс-конференции в мае 2004 года. Я об этом совершенно забыл. Тогда я сказал, что однажды в моей карьере обязательно наступит черная полоса. Так что да, 11 лет я держался на плаву, хотя в этом вся природа футбола... Ждал этого 11 лет. Понадобилось время, но я готов к этому испытанию. Стараюсь улучшить нашу игру каждый день, все время изучаю все до мельчайших деталей. Анализирую матчи, делаю все для своих игроков. Тут ничего не изменится», – говорит Моуринью.

Что касается непосредственно предстоящей встречи с киевлянами, то, по мнению наставника, «Челси» совсем не обязательно выигрывать.

«Уверен, «Челси» займет первое место в группе. У меня нет сомнений, что мы выйдем в 1/8 финала. Реальность такова, что нам даже не обязательно выигрывать этот матч. Ничья и две победы на финише группового этапа обеспечат нам участие в плей-офф».

Матч «Челси» – «Динамо» К состоится в среду 4 ноября. Начало – в 22.45.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Челси Динамо К Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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st79self
1446567750
ему ничего не обязательно,такими темпами останется без лиги чемпионов,без кубка,без апл,но с отступными....может он собрался купить страну какую-нибудь?!
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Deuced
1446569357
заплатите ему уже неустойку пока намеренно не развалил команду
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Nurbek Taraz
1446569945
Хотите попасть на реал и баварию
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джон базелон
1446578085
Как не справедлив этот мир!
Ответить
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