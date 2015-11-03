Моуринью: «Нам не обязательно выигрывать у «Динамо»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пообщался с прессой накануне матча четвертого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Португалец рассказал, что предвидел полосу неудач, в которую попал лондонский клуб в начале этого сезона.

«Вчера вечером один товарищ прислал мне цитаты с моей пресс-конференции в мае 2004 года. Я об этом совершенно забыл. Тогда я сказал, что однажды в моей карьере обязательно наступит черная полоса. Так что да, 11 лет я держался на плаву, хотя в этом вся природа футбола... Ждал этого 11 лет. Понадобилось время, но я готов к этому испытанию. Стараюсь улучшить нашу игру каждый день, все время изучаю все до мельчайших деталей. Анализирую матчи, делаю все для своих игроков. Тут ничего не изменится», – говорит Моуринью.

Что касается непосредственно предстоящей встречи с киевлянами, то, по мнению наставника, «Челси» совсем не обязательно выигрывать.

«Уверен, «Челси» займет первое место в группе. У меня нет сомнений, что мы выйдем в 1/8 финала. Реальность такова, что нам даже не обязательно выигрывать этот матч. Ничья и две победы на финише группового этапа обеспечат нам участие в плей-офф».

Матч «Челси» – «Динамо» К состоится в среду 4 ноября. Начало – в 22.45.