«Динамо» принесло извинения болельщикам после матча с «Ростовом»

Московское «Динамо» принесло извинения своим болельщикам за поражение от «Ростова» (0:1) в 14-м туре Премьер-лиги.

«Как ребята ни старались, но удержать карабкающийся вверх по турнирной таблице «Ростов» не удалось. Мы разочарованы и приносим извинения болельщикам за череду неудач в чемпионате. Будем исправлять ошибки и продолжать биться в каждом матче, стараясь вырвать победу у любого соперника», – говорится в сообщении, размещенном на официальной странице «Динамо» в Instagram.