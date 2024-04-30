Тарханов предложил «Спартаку» пять кандидатов на пост главного тренера

Александр Тарханов хочет, чтобы «Спартак» возглавил кто-то из бывших игроков команды.
«Спартак» должен спартаковец тренировать, всю жизнь так было. Я согласен с Юрием Сeминым, надо Олега Ивановича Романцева в «Спартак» возвращать.
Карпин есть, но у него «Ростов», проблематично. Ещe есть Черчесов, Шалимов, Аленичев», – сказал Тарханов.
- Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Под руководством боснийца «Спартак» не проиграл ни одного матча.
Источник: «Евро-футбол»