Орлов: «Пока рано говорить, что Бердыев может возглавить «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу поиска «Зенитом» нового тренера. Ранее в эфире канала комментатор Роман Нагучев сообщил, что клуб может возглавить нынешний наставник «Ростова» Курбан Бердыев.

«Это все будет решаться в самый последний момент. Конечно, «Зенит» подыскивает тренера, в этом нет сомнения. Но это же связано с игроками, это очень сложный вопрос. Ну, а Виллаш-Боаш и вправду уедет. Он такой: раз сказал, то уедет. Никуда не денется», – заявил Орлов в эфире «Матч ТВ».

По словам комментатора, о приходе Бердыева в «Зенит» говорить сейчас рано.

«Это будет решаться в последний момент. Сегодня об этом рано говорить, подождите».

«Ростов» под руководством Бердыева занимает вторую строчку в таблице РФПЛ после 14-ти туров.