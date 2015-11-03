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    Орлов: «Пока рано говорить, что Бердыев может возглавить «Зенит»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу поиска «Зенитом» нового тренера. Ранее в эфире канала комментатор Роман Нагучев сообщил, что клуб может возглавить нынешний наставник «Ростова» Курбан Бердыев.

    «Это все будет решаться в самый последний момент. Конечно, «Зенит» подыскивает тренера, в этом нет сомнения. Но это же связано с игроками, это очень сложный вопрос. Ну, а Виллаш-Боаш и вправду уедет. Он такой: раз сказал, то уедет. Никуда не денется», - заявил Орлов в эфире «Матч ТВ».

    По словам комментатора, о приходе Бердыева в «Зенит» говорить сейчас рано.

    «Это будет решаться в последний момент. Сегодня об этом рано говорить, подождите».

    "Ростов" под руководством Бердыева занимает вторую строчку в таблице РФПЛ после 14-ти туров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2015 00:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +62

      NoN141 4 ноября 2015, 00:43

      Пердыев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 ноября 2015, 10:18

      Зенит не достоин такого тренера.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 3 ноября 2015, 09:02

      Когда Бердыев станет тренером Зенита - я перестану смотреть футбол!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 ноября 2015, 08:34

      Закрякали чайки.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 ноября 2015, 03:33

      это как то совсем не круто и не романтично

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      legends 3 ноября 2015, 02:18

      Тренер он хороший, но именно с Зенитом ему не попути..- .разные игровые философии. Из-за одного тренера всю команду никто менять не станет даже за год. Митрофанов не самый глупый человек в футболе

      1
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      ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > legends 3 ноября 2015, 09:00

      Бердыев профессионал и работает с любым подбором игроков, мне иногда даже кажется что он и без игроков выиграет пару матчей;) А игровой философии - фундаментальной! у Зенита нет. Зенит быстро может переметнуться.

      -1
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