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    Тошич: «Завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в преддверии матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» рассказал, что рад вернуться в Манчестер.

    "Я счастлив вернуться сюда. С нетерпением жду матча. Я провел прекрасный сезон здесь. Это был замечательный сезон для меня, я был молод и не слишком опытен. После этого сезона я стал сильнее как игрок. Я был расстроен тем, что играл мало, но я многому научился как футболист и человек. Завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата", - говорит Тошич.

    Матч «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА состоится во вторник 3 ноября. Начало – в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    03.11.2015 00:08
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