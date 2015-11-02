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    Бердыев: «В меньшинстве мы правильно оборонялись»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал победу в матче 14-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:0).

    «Мы готовились к игре, к активным действиям в начале матча. Неплохо провели начало матча, но «Динамо» - хорошая команда, поэтому им удалось выровнять игру. В какие-то моменты они имели преимущество. Во втором тайме неплохо начали, но, к сожалению, эмоциональное удаление Калачева сыграло свою роль, и я ребятам благодарен за то, что, оставшись в меньшинстве, мы правильно оборонялись», - говорит Бердыев.

    После удаления наставник опасался контратак соперника.

    «Боялись контратаки, но есть определенные наигранные комбинации, которые помогали нам использовать зоны, поэтому я благодарен ребятам, что они многое выполнили».

    Также Бердыев затруднился сказать, кто заменит Калачева в следующем матче.

    Источник: Sports.ru

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    02.11.2015 21:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 ноября 2015, 10:21

      Калачев конечно подвел команду, ну а в следующей игре на его позицию нужно
      выпускать или Гацкана или Канга.

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 2 ноября 2015, 22:50

      Всё идёт к тому, что скоро всех тренеров РПФЛ в обязательном порядке заставят теребить чётки во время матчей.

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      Рейтинг: +20

      Gramozeka > Виталий1 2 ноября 2015, 23:42

      Ну если четки будут такими же четкими как у Бердыева, то почему бы и нет?

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