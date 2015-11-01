Ричардсон: «Отношения Моуринью со многими игроками далеки от хороших»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью находится в конфликте с игроками лондонской команды. Об этом заявил ведущий ВВС Гарри Ричардсон, ссылаясь на близкий к основному составу клуба источник.

«Мне рассказали, что отношения Моуринью со многими игроками далеки от хороших. Им надоело то, как тренер обращается с некоторыми футболистами. Один игрок недавно сказал: «Я лучше проиграю, чем выиграю для Моуринью». Возможно, это сказано на эмоциях, но все же довольно точно отражает настроение», – сообщил Ричардсон.