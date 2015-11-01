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    Тукманов: «Если бы акционеры хотели, то они давно бы закрыли «Торпедо»

    Президент московского "Торпедо" Александр Тукманов рассчитывает, что тяжелая ситуация, в которую угодили "автозаводцы", в скором времени решится.

    - Вместе с главным акционером ведем поиск спонсоров. Нам говорят, что все под контролем. Сегодня команда живет, завершает первую часть чемпионата. Что будет дальше, посмотрим.

    - В 2015 году "Торпедо" осталось провести два матча в Москве. Это хорошо, учитывая непростое финансовое положение?

    - На один матч придется арендовать стадион, а других расходов не предвидится.

    - Ваши прогнозы на зиму?

    - Рассчитываю, что эта сложная ситуация закончится и мы выйдем из нее. Если бы у акционеров было решение закрыть команду, они бы сделали это давно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2015 17:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Дек 11 ноября 2015, 13:27

      Какой наивный! Собяша кидает всех. И "Торпедо" кинет

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