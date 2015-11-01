«Лацио» – «Милан». Онлайн-трансляция

«Лацио» и «Милан» после десяти игр на двоих имеют всего один ничейный результат. В восьмом туре команда Синиши Михайловича миром завершила игру с «Торино», в остальных встречах была зафиксирована победа одной из команд. Вероятно, и сегодня следует ожидать открытого и бескомпромиссного футбола.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Лацио» – «Милан». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!