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    Диего Коста может быть дисквалифицирован за удар Шкртела

    Футбольная ассоциация Англии рассмотрит эпизод с участием нападающего «Челси» Диего Косты и защитника «Ливерпуля" Мартина Шкртела в матче 11-го тура АПЛ, в котором «аристократы" потерпели домашнее поражение (1:3). В одном из моментов испанец нарушил на сопернике правила и, упав вместе с ним на газон, пнул Шкртела в область грудной клетки.

    ФА должна ознакомится с рапортом арбитра встречи Марка Клаттенбурга. Если судья написал, что видел удар Косты, но счел эпизод, не заслуживающим удаления, то игрок может избежать дисквалификации. Арбитр зафиксировал фол со стороны игрока «Челси», но не показал тому желтую карточку, ограничившись лишь устным внушением, что может помочь испанцу.

    "Я сомневаюсь, что ФА дисквалифицирует Косту, ведь Клаттенбург был рядом с эпизодом. Мне непонятно, почему он не показал красную карточку», - прокомментировал эпизод известный в прошлом рефери Ховард Уэбб.

    Источник: Independent.co.uk

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    01.11.2015 10:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17

      ЛФК Патриот Краснодар 2 ноября 2015, 19:34

      Статический маразм

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      ЛФК Патриот Краснодар > ЛФК Патриот Краснодар 2 ноября 2015, 19:36

      Старческий маразм*

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 1 ноября 2015, 14:56

      Надо ставить Реми или Фалькао

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 1 ноября 2015, 12:33

      И будет очень правильно, абсолютно правильно. Парень вообще краев на поле видит. Подлость, хамство и обыкновенное скотство в его исполнении уже довольно поднадоело. И если бы это только в Челси так было, так нет - это его стиль поведения везде. Они кстати очень подходят друг другу - он и МаурО

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 1 ноября 2015, 12:26

      Жаль без видео, только фото

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Diman67 1 ноября 2015, 11:48

      сливают маура, с*кины дети

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 1 ноября 2015, 11:19

      Коста играл отлично в первой половине прошлого сезона,сейчас его к психиатру надо отправлять,на поле только всех мочит и дерется.Не понимаю Мавра в этом плане.

      5
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 1 ноября 2015, 10:52

      как же он задолбал,продайте нафик,от него больше вреда,чем пользы.

      0
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      Рейтинг: +26

      QAZ2821 1 ноября 2015, 10:33

      цыганин сука

      7
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