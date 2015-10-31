Моуринью: «Было добавлено две минуты, а мы пропустили на 2:35»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал мяч, пропущенный его командой в концовке первого тайма матча 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

«Есть вещи, которые нам неподвластны. Игроки старались. Вы сами видели их настрой и желание – и не только судя по первым минутам игры, когда мы забили гол. Шансы были равными, несмотря на то, что мы вели в счете. К основному времени первого тайма было добавлено две минуты, а мы пропустили, когда прошло 2 минуты 35 секунд. То, что случилось во втором тайме, было следствием решений, принятых в ключевые моменты игры», – говорит Моуринью.