Моуринью: «Приду домой и попробую посмотреть регби»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, что он собирается делать после матча 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

«Пойду домой, а там меня встретят грустные родные. Попробую посмотреть регби и немного отвлечься. Потом начну подготовку к утренней тренировке. Пора готовиться к матчу в среду», - говорит Моуринью.

На вопрос, касающийся общения с судьями, португалец отвечать не стал.

«Не буду отвечать, потому что наказан FA. Когда я пытался поговорить с резервным судьей, он сказал, чтобы я замолчал, пригрозив удалением».