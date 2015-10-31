Клопп: «Готов ли «Ливерпуль» бороться за чемпионство? Простите, но вы сумасшедший»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча с «Челси» (3:1) в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. По словам специалиста, мерсисайдцы не лучшим образом начали эту встречу.



«Мы не лучшим образом начали игру, это правда. У нас были моменты, мы неплохо строили игру с помощью коротких передач. Вторая половина получилась открытой, мы забили голы в идеальные моменты. Думаю, это случилось вполне заслуженно.



Сочувствую Моуринью. Он великолепный тренер. Вряд ли кто-то в этом помещении сомневается, что он один из лучших в мире. Такие вещи случаются. Такая же ситуация у меня была в Дортмунде в прошлом сезоне.



Готов ли «Ливерпуль» бороться за чемпионство? Простите, но вы сумасшедший. Не хочу показаться недружелюбным, но мы, конечно, не думаем об этом. Мы можем играть немного лучше, чем сегодня, а теперь нам надо ехать домой», — сказал Клопп.