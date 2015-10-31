Роналду: «Люди ненавидят меня, но это подстегивает»

Звезда «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что злостное отношение болельщиков к его персоне не мешает ему, а только помогает.

«Честно признаюсь: я не самый скромный человек в мире. Я не притворяюсь. Мне все равно, что люди ненавидят меня. Когда мы играем на выезде, все против меня. Но это хорошо. Это меня подстегивает. В хейтерах нужно видеть позитив. Мне нужен враг. Болельщики начинают кричать, когда я получаю мяч. Но это не проблема меня. Для меня это мотивация», – рассказал португалец.