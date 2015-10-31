«Лидс» будет продан объединению болельщиков

Массимо Челлино, являющийся владельцем английского «Лидса», достиг принципиальной договоренности о продаже контрольного пакета акций клуба фанатскому объединению Leeds Fans United.

«Я абсолютно точно продам клуб болельщикам, раз они хотят купить его и заботиться о нем. Фанаты – это единственный актив, который есть у этого клуба. Я ужасно расстроен, потому что мечтал сделать все возможное, но не добился ничего», – заявил Челлино.

Напомним, что еще в апреле этого года группа болельщиков создала объединение Leeds Fans United с целью выкупить акции клуба у нынешнего владельца. Для успешного совершения сделки фанаты даже обратились за помощью к известному актеру Расселу Кроу.