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    Венгер: «Для Кэмпбелла наступил определяющий момент для его будущего в «Арсенале»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что для нападающего Хоэля Кэмпбелла наступил определяющий момент для его будущего в команде. После травм Тео Уолкотта и Алекса Окслэд-Чемберлена форвард может получить шанс в предстоящем матче с "Суонси".

    «Я хотел сохранить Кэмпбелла в команде. Он уже два или три раза был в аренде, но сейчас наступает определяющий момент для его будущего в «Арсенале».

    Плохо, когда ты играешь за один клуб, но все время отправляешься в аренды, ты уже не знаешь, играешь ты в этой команде или нет.

    Кэмпбелл может играть справа в атаке и центрфорварда. Его игра – это смесь Уолкотта и Жиру. Хоэль умеет играть спиной к воротам, как Жиру, в то же время он владеет дриблингом», - сказал Венгер.

    Источник: Skysports

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    31.10.2015 10:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 31 октября 2015, 14:56

      Шанс-то дай ему
      А то на скамейке полируешь

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      Рейтинг: +421

      LMI > MrVanes-Zenit 31 октября 2015, 20:14

      Дали сегодня и он забил, чему мы все очень рады

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > LMI 31 октября 2015, 20:58

      И я тоже
      Давно было пора поверить в него

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      Рейтинг: +15

      salford 31 октября 2015, 11:50

      непонятно зачем арсенал держит уолкотта рэмзи и чемберлейна. все трое играют не более 30% матчей в чемпионате, а получают под шесть миллионов фунтов, остальное время проводят в лазаретах. если экстраполировать к полному чeмпионату, т.е к 38 матчам, то их зарплата получится как у роналдо или месси. нет, от таких игроков надо избавляться, т.к они тянут клуб вниз и финансово и по спортивному принципу. их можно хорошо продать пока молодые и купить нормальных не подверженных травмам футболистов.

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