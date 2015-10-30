Моуринью: «Не могу пообещать место в четверке»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пообщался с прессой накануне матча 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Я не могу обещать, что «Челси» финиширует в четверке», – прокомментировал наставник турнирные перспективы лондонцев.

Португалец напомнил о неудачных сезонах других клубов.

«В прошлом сезоне «Ливерпуль» ничего не выиграл и не попал в Лигу чемпионов, и они все еще большой клуб. Два года назад «Манчестер Юнайтед» не попал ни в Лигу чемпионов, ни даже в Лигу Европы, и это все еще гранд. Я считаю, что должен выигрывать в каждой игре на протяжении своей карьеры. Это не всегда получается, но я должен».

Кроме того, Моуринью отказался отвечать на вопрос о том, контактировал ли он с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится в субботу 31 окября. Начало – в 15.45.