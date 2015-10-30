Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кобелев: «В таких условиях матчи лучше не проводить»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после матча 1/8 Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0) рассказал о том, что, по его мнению, стало главным фактором победы москвичей.

    «Реализация моментов. Все-таки мы понимали, что футбол как таковой сегодня не получится, поэтому и «Крылья», и мы пошли от простого – много длинных передач, много борьбы вверху и внизу. В первом тайме нам было полегче – мы играли по ветру, – а во втором – «Крыльям». И у соперника, и у нас было достаточно моментов. То, что мы один реализовали – основополагающий фактор», - считает Кобелев.

    По словам наставника, погодные условия заставили игроков проявить бойцовские качества.

    «Думаю, что ни мне, ни игрокам, ни болельщикам не приятно играть и смотреть такой матч, когда много борьбы. Футбол – это красивые комбинации, мысль на поле. Этого нет, поэтому в таких условиях матчи, конечно, лучше не проводить, но регламент есть регламент. Благодарен ребятам, которые в такую тяжелую погоду проявили характер, бойцовские качества. В принципе, на этих качествах и вытащили сегодня игру».

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2015 00:16
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 30 октября 2015, 09:23

      в Самаре как всегда ничего не меняется как можно играть на таких полях не готово поле нехрен в Премьер лигу выходить исключать надо такие команды

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Organic_khn > Garrincha58 30 октября 2015, 10:35

      Речь шла не про поле, а про погоду в конце октября (сильный ветер и холод)...если не владеешь полной информацией, то не выпендривайся...в Самаре газон редко бывает в плохом состоянии... около 70 лет играли в высшей лиге и нормально...1 сезон вылетели..и все понеслись..Это всякой Уфе в вышке делать нечего...или Мордовии...стадионов толком нет или на 6 тысяч вместимостью...
      В Самаре 35 000 человек набирается летом почти каждый матч! Один из самых посещаемых в России! на Петровском примерно столько же

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 30 октября 2015, 08:49

      Гoвнoдром Педалург,давно нада прикрыть.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 30 октября 2015, 08:23

      Да у нас и летом не много красивых комбинаций и мысли на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 30 октября 2015, 00:45

      А КС нравится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 30 октября 2015, 00:29

      Нужно не вытаскивать,а выигрывать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11