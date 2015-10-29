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    Черевченко: «У нас осталось еще два турнира»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал поражение в матче 1/8 Кубка России против «Амкара» (0:1).

    «Амкар» сыграл здорово. Как и обещали, преподнесли подарок на день рождения главного тренера. Поздравляю пермяков с заслуженной победой. Если говорить о нашей игре: невозможно выиграть, создав за 90 минут один реальный момент. Ничего страшного, жизнь продолжается. У нас осталось еще два турнира. Будем делать выводы», - говорит Черевченко.

    Наставник оценил игру Баринова.

    «Баринов – молодой парень, первая игра в основном составе. Все ошибаются, даже опытные игроки. Другие больше ошибаются. Для первого раза он неплохо сыграл. Шанс выйти на поле есть у всех».

    Кроме того, Черевченко рассказал о ротации в команде.

    «Ротация была намеренная, у многих игроков накопилась усталость, тот же Самедов отыграл подряд много игр. Я подчеркиваю: у нас нет деления на запасных и основных, есть целая обойма игроков».

    Источник: Sports.ru

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    29.10.2015 22:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      AceBandura 30 октября 2015, 08:16

      Непонятно, на что они расчитывают в этих двух турнирах оставшихся.

      -1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 30 октября 2015, 05:24

      "еще осталось 2 турнира" - и что??? если так относится то и еврокубков в след сезоне не увидим с участием локо! тов. Черевченко, просьба к вам - взбодрите команду!

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 30 октября 2015, 00:53

      Когда же клубы и тренеры почувствуют важность этого турнира?!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 октября 2015, 22:42

      После Бешикташа останется один турнир, и то, с такой игрой первые 2 места не светят!

      -1
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