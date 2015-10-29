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    Мутко: «Пусть Виллаш-Боаш еще Путина покритикует»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко ответил на критику главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который неоднократно заявлял о вреде ужесточения лимита на легионеров.

    «Спасибо за оценку господину Виллаш-Боашу, но не хотелось бы вступать с ним дискуссию. Могу сказать одно: у каждой страны и национальной федерации своя политика, и любому приехавшему специалисту нужно это понимать. Если ты приехал работать сюда, то должен признавать и уважать здешние законы, обычаи и культуру.

    Пусть еще назовет президента, поскольку именно от него поступило поручение о введении лимита. Это касается всех федераций и видов спорта в стране. Если покупать Халков и Фалькао, то никогда не будет шансов у молодых ребят, которых очень много в наших школах», - заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.10.2015 18:31
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      Alex1940 30 октября 2015, 01:23

      Действительно - верх абсурда! Холую Мутко даже представить трудно, что можно критиковать (!!) самого (!!) Ким.. тьфу! - Путина! Великого и могучего, гения всех времен и народов, лучшего футболиста в истории человечества! Бурные аплодисменты, все встают.

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 30 октября 2015, 00:44

      И футбола в Европе качественного у нас тоже долго не будет!Лучше всего набираться опыта тренируясь и играя с лучшими!

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 30 октября 2015, 00:22

      Ребят,все вы правы... Но, пилят они бабло,плевать им на нас... Стыдно! Наш чемп смотреть стало не интересно, Зенит да Цска борьбу ведут... Была надежда на Локо,но сдувается потихоньку... Про Спартак вообще молчу! Лучше бы на его место камаз к примеру взяли. Пользы было бы больше

      -1
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      Рейтинг: +22

      killerman77 29 октября 2015, 22:40

      " Если покупать Халков и Фалькао, то никогда не будет шансов у молодых ребят"
      Сколько не говори "сахар" во рту сладко не станет. Это я к чему? А к тому , что сколько не вводи лимитов своих Халков и Фалькао у нас нет и пока не предвидится , зато играя рядом с Халком растут Шатов и (что было для меня полной неожиданностью) Дзюба и это есть факт г-н Мутко ...

      4
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      Рейтинг: +93

      pravda 29 октября 2015, 21:58

      Эх боязно за наш футбол...боязно!!!

      2
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      Рейтинг: +30

      traxometr 29 октября 2015, 21:50

      Что он вообще несёт!! Гнать в зашей таких руководителей, ещё и президента приплёл зачем-то! А кто президенту инициативу подал с введением лимита?! За дураков всех держит! Ступил, а теперь на президента стрелки переводит, боясь признать, что не прав был! Ещё и системой " осень-весна" накосячил, любитель нововведений!
      А Халка бы вообще не трогал, рядом с такими футболистами и наши Дзюбы с Шатовыми развиваются!

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 октября 2015, 21:48

      А, что Путин у нас луший организатор футбола в мире и критиковать его- это все равно что критиковать Бога.

      2
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      Рейтинг: +6045

      GoldPlayFIFARus9 29 октября 2015, 21:15

      Чё Мутко несёт.При чём тут обычаи и культура?! Ты за неделю до старта чемпионата меняешь регламент,а потмо несёшь ересь про обычаи?! Как бы сказал Лавров: "Д*бил, бл*дь"

      5
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 29 октября 2015, 20:05

      Вот про обычаи и культуру не надо тут загонять. Такие «обычаи» как лимит не уважает 90% любителей РФПЛ, тогда с какого перепугу они должны так называться?
      А на Путина стрелки переводить не надо. Не в его обязанности входит знать, как именно сделать сборную России конкурентоспособной.
      А вот Мутко как раз в этих методах должен разбираться, и судя по тому, что он выбрал то, от чего весь мир отказался уже несколько лет назад как от абсолютно неэффективного средства, знаний у него в этой сфере нет.

      8
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Freyk 29 октября 2015, 22:10

      Да говно он полное и олень!

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 29 октября 2015, 19:44

      замашки холуя - чуть что, сразу прикрываться именем хозяина...

      7
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