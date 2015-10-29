Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Иностранцы не смогут занимать должность главного тренера в клубах

Иностранцы не смогут занимать должность главного тренера в клубах

29 октября 2015, 17:54
10

28 октября был опубликован приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении перечня должностей иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых в качестве высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта физкультурно-спортивными организациями и общероссийскими спортивными федерациями».

Согласно приказу, иностранцы не смогут занимать должность главного тренера в клубах, а могут только занимать аналогичную должность в сборных России по видам спорта. Иностранные граждане могут занимать должность старшего тренера или тренера-консультанта в клубах.

Источник: Sports.ru
Россия
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Barsuk52
1446130873
не ну это *издец , мы закончим развиваться спалетти , боаш , петреску все таки шли на пользу для всего футбола в РФ
Ответить
Добрый Бобер
1446131574
Вроде не 1-ое апреля...
Ответить
Mr Rikko
1446131974
Приплыли. Контрольный в голову. Не, я не спорю, у нас были, есть и будут велекие люди, способные тренировать замечательных спортсменов, но... Каково их соотношение с посредственными бездарностями, получившими высокое звание "тренер" по недосмотру!? А как же перенимать опыт!? Вы че, издеваитесь!? Вы вообще решили добить ВЕСЬ СПОРТ В СТРАНЕ!?
Ответить
Челнинец
1446136513
скоро Россия не будет участвовать в Чемпионате мира и Европы, а сделает свой , и там будут сборные Московская область, Поволжье и тд!
Ответить
Nerlinger
1446137331
БРЕД КАКОЙ ТО?????
Ответить
Антибиотик
1446137425
Спокойно, парни, ничего не поменяется. Ну, значит будут назначать иностранцев главными, а ставить на должность старшего тренера. Просто на хрена так делать? Лимит я ещё могу понять, сейчас клубы кинулись искать молодых россиян, а вот тренерский штаб России таким образом не поднимится в своей квалификации.
Ответить
Недовольный
1446138030
Да давайте совсем страну закроем и станем как КНДР.Пока такие решения принимаются никогда Россия с колен в спорте не встанет(
Ответить
nemolod
1446140976
Просто клубы будут обходить этот приказ-формально например,главным тренером будет российский тренер,а фактически командой будет распоряжаться иностранец,только в должности старшего тренера-только непонятно,зачем минспорту понадобилось этот цирк разводить?
Ответить
traxometr
1446144785
Мутко продолжает маразмировать...
Ответить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1446151109
КАК ЗАДОЛБАЛИ ЭТИ ТУПЫЕ ЧИНОВНИКИ...ТОЛЬКО ЗАПРЕЩАТЬ И МОГУТ
Ответить
Главные новости
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
3
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
2
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
8
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
5
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
Все новости
Все новости
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
09:24
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
5
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+