28 октября был опубликован приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении перечня должностей иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых в качестве высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта физкультурно-спортивными организациями и общероссийскими спортивными федерациями».

Согласно приказу, иностранцы не смогут занимать должность главного тренера в клубах, а могут только занимать аналогичную должность в сборных России по видам спорта. Иностранные граждане могут занимать должность старшего тренера или тренера-консультанта в клубах.