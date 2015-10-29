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    Энрике: «Дисквалификация Маскерано послужит «Барселоне» уроком»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике высказался относительно двухматчевой дисквалификации защитника команды Хавьера Маскерано. По словам специалиста, это наказание послужит уроком для других футболистов, чтобы в будущем они избегали подобных ситуаций.

    "Мне бы хотелось, чтобы его дисквалифицировали на как можно меньшее количество матчей. Пусть это послужит нам уроком для того, чтобы в будущем мы избегали подобного рода ситуаций", — сказал Энрике.

    Напомним, на 83-й минуте встречи с "Эйбаром" (3:1) Маскерано был удален с поля. По сведениям ассистента рефери, аргентинец оскорбил его мать. Полузащитник заявил, что его слова были направлены не в адрес арбитра, что учел дисциплинарный комитет испанской федерации и дал Маскерано минимальный срок дисквалификации.

    Источник: Marca

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    29.10.2015 09:14
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