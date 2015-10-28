Маскерано отстранен на два матча

Хавбек «Барселоны» Хавьер Маскерано получил два матча дисквалификации за оскорбление бокового арбитра матча против «Эйбара».

На 83-й минуте встречи Маскерано был удален с поля. По сведениям ассистента рефери, аргентинец оскорбил его мать. Полузащитник заявил, что его слова были направлены не в адрес арбитра, что учел дисциплинарный комитет испанской федерации и дал Маскерано минимальный срок дисквалификации.

Отметим, хавбек пропустит матчи Примеры против «Хетафе» и «Вильярреала» и сможет принять участие в Эль-Класико, которое состоится 21 ноября.