Энрике: «Дисквалификация Маскерано послужит «Барселоне» уроком»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался относительно двухматчевой дисквалификации защитника команды Хавьера Маскерано. По словам специалиста, это наказание послужит уроком для других футболистов, чтобы в будущем они избегали подобных ситуаций.



«Мне бы хотелось, чтобы его дисквалифицировали на как можно меньшее количество матчей. Пусть это послужит нам уроком для того, чтобы в будущем мы избегали подобного рода ситуаций», — сказал Энрике.



Напомним, на 83-й минуте встречи с «Эйбаром» (3:1) Маскерано был удален с поля. По сведениям ассистента рефери, аргентинец оскорбил его мать. Полузащитник заявил, что его слова были направлены не в адрес арбитра, что учел дисциплинарный комитет испанской федерации и дал Маскерано минимальный срок дисквалификации.