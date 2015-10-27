Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Исаев: «С приходом Слуцкого в сборную она заметно преобразилась»

    Исаев: «С приходом Слуцкого в сборную она заметно преобразилась»

    Легендарный бывший форвард «Спартака» и сборной СССР Анатолий Исаев считает, что сборную России должен возглавлять только российский специалист.

    «Доверить родную сборную легионеру – это вообще ни в какие ворота не лезет. Смотришь на заезжих тренеров – и не видно никаких эмоций. Наш наставник может поговорить индивидуально, донести до игроков, что они играют не за деньги, а за свою страну. Не обязательно в команде должны быть выдающиеся футболисты. Главное, чтобы каждый из них друг друга уважал и бился с соперником. Тогда и результат придет. Главное же, конечно, чтобы российская команда продолжала радовать — как сейчас.

    С приходом на пост главного тренера Леонида Слуцкого она заметно преобразилась. Когда стоял вопрос об отставке Фабио Капелло, я был обеими руками за. Что он сделал для сборной России? Только русский человек может донести до наших футболистов тот настрой, который необходим», – сказал Исаев.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ARSteven89
    1445940114
    Преобразилась, особенно Кузьмин!
    Ответить
    ologreds
    1694996917
    numo446641
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+