Радимов саботировал пресс-конференцию

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов фактически отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения в матче 18-го тура ФНЛ от «Факела» (2:4). Наставник давал лишь короткие и ничего не значащие ответы.

– Команда впервые пропустила 4 мяча. С чем это связано?

– Не знаю.

– Это проблемы в обороне или эмоциональная усталость?

– Не знаю.

– Почему так рано заменили Долгова?

– Я так решил.

– С какими решениями арбитра вы не согласны?

– Не помню.

– Вы ездили в Испанию на стажировку, поделитесь впечатлениями.

– Не до этого сейчас, – сказал Радимов.