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Радимов саботировал пресс-конференцию

27 октября 2015, 01:09
4

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов фактически отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения в матче 18-го тура ФНЛ от «Факела» (2:4). Наставник давал лишь короткие и ничего не значащие ответы.

– Команда впервые пропустила 4 мяча. С чем это связано?

– Не знаю.

– Это проблемы в обороне или эмоциональная усталость?

– Не знаю.

– Почему так рано заменили Долгова?

– Я так решил.

– С какими решениями арбитра вы не согласны?

– Не помню.

– Вы ездили в Испанию на стажировку, поделитесь впечатлениями.

– Не до этого сейчас, – сказал Радимов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ ФНЛ Зенит-2 Факел Радимов Владислав
Комментарии (4)
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olic29ivica
1445915877
Не люблю зенит и уж тем более радимова, но тут он четко) с вами только так и надо
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Garrincha58
1445927807
псих он ему нельзя работать с людьми так же как и Овчинникову
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астраханец
1445934721
А чем же он её сорвал то?))
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