Радимов саботировал пресс-конференцию

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов фактически отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения в матче 18-го тура ФНЛ от «Факела» (2:4). Наставник давал лишь короткие и ничего не значащие ответы.
– Команда впервые пропустила 4 мяча. С чем это связано?
– Не знаю.
– Это проблемы в обороне или эмоциональная усталость?
– Не знаю.
– Почему так рано заменили Долгова?
– Я так решил.
– С какими решениями арбитра вы не согласны?
– Не помню.
– Вы ездили в Испанию на стажировку, поделитесь впечатлениями.
– Не до этого сейчас, – сказал Радимов.
Источник: «Спорт-Экспресс»