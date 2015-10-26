Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Маскерано грозит четырехматчевая дисквалификация

    Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может быть дисквалифицирован на четыре матча. Напомним, аргентинец был удален в воскресном матче против «Эйбара» (3:1) за неспортивное поведение и неприемлемые высказывания в адрес одного из помощников главного арбитра встречи Карлоса дель Серро Гранде.

    Сообщается, что за подобный инцидент в прошлом сезоне полузащитник «Эльче» Дамиан Суарез был наказан на соответствующий срок. Отметим, что, если решение о дисквалификации Маскерано будет принято, полузащитник пропустит ближайшее эль классико против мадридского «Реала», а также игры против «Хетафе», «Вильярреала» и «Реала» Сосьедад.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2015 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11