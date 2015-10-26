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    Гранквист: «Краснодар» на правильном пути»

    Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист отметил важность победы в матче с "Рубином", которая поможет подняться как можно выше в турнирной таблице.

    «Тяжелая игра, обе команды хотели победить. "Рубин" играл в длинный пас и пытался забросить мяч к нам в штрафную. Мне приходилось давать команды игрока, чтобы выбивать мяч. Со стороны могло показаться, что я делаю это слишком эмоционально.

    Эти три очка очень важны для "Краснодара". Мы на правильном пути. Думаю, мы продолжим подниматься в турнирной таблице», - сказал Гранквист.

    Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" - "Рубин" закончился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.10.2015 08:44
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