Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. «Тосно» уступил КАМАЗу

    В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Тосно" на своем поле уступил КАМАЗу со счетом 1:2. Гости открыли счет на 38-й минуте благодаря точному удару Олега Полякова, а в начале второго тайма Роман Акбашев забил второй мяч. В конце второго тайма Владимир Ильин забил гол престижа.

    В другом матче тура "Волгарь" в Астрахани дважды поразил ворота "Сокола", потерпевшего пятое поражение кряду.

    Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

    Тосно (Тосно) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – Поляков, 38; 0:2 – Акбашев, 48; 1:2 - Ильин, 90+1.

    Волгарь (Астрахань) – Сокол (Саратов) – 2:0 (2:0)
    Голы:     1:0 – Сутормин, 14; 2:0 – Алейник, 19.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 18:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 26 октября 2015, 23:26

      Тосно уже в следующем году составит компанию питерскому Динамо в ПФЛ. Форт-Груп получило землю в Девяткино и спонсировать Тосно этой компании уже ни к чему. Бюджет срезан до уровня, минимально допустимого в ФНЛ, лучшие игроки и тренер ушли, и команда закономерно валится туда, где и должна находиться команда тосненского завода Катерпиллер. В чемпионат Ленобласти.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11