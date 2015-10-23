Моуринью: «Теперь я буду общаться с журналистами без уважения»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью недоволен тем, что журналисты часто задают вопросы, которые не относятся непосредственно к футболу. В связи с этим португалец намерен изменить свою манеру общения со СМИ.

«Больше вы не получите от меня веселых заголовков. Я буду обращаться с вами так, как ваши боссы обращаются со мной: без уважения. Без уважения. Речь не о футболе – в футболе в принимаю любую критику, даже дурацкую. Но личная жизнь и разные глупости, которые вы выносите на всеобщее обозрение… Мне это не нравится, так что теперь мы перейдем на новый уровень деловых отношений», – пообещал Моуринью.