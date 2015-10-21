Азар готов перейти в «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар ближайшим летом может продолжить свою карьеру в испанской Примере в составе мадридского «Реала». В текущем сезоне футболист сборной Бельгии перестал считаться твердым игроком основы лондонского клуба.

Азар провел с начала сезона в Премьер-лиге девять игр, в которых он забил один гол, отдал две результативные передачи, а также отметился предупреждением. В Лиге чемпионов он трижды появлялся на поле, но результативных действий на свой счет не записал.