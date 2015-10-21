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    Виллаш-Боаш: «Халк своим голом перевернул игру»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал действия своих подопечных в победном матче против французского «Лиона» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Халк провел удивительный матч. То, что игрок может принимать такие решения, показывает его класс. После того как соперник сравнял счет, наша уверенность подсела, но Халк своим голом перевернул игру. Дзюба был разочарован тем, что не сумел забить второй гол. Я очень доволен тем, как он играет. Его любят в команде.

    Хотел бы отметить, что сегодня трое стали настоящими героями — Анюков, Кришито и Гарсия, которые преодолели себя, несмотря на травмы. В этом сезоне у нас больше проблем с защитой, если сравнивать с предыдущим», - отметил португалец.

    Источник: Twitter

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    21.10.2015 01:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 октября 2015, 07:57

      Халк-это Месси нашего чемпионата. Без него у Зенита было бы не Всё так удачно.

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      Рейтинг: +231

      yanedo 21 октября 2015, 07:02

      да халк молодец и такой пушки как у него нет ни у одного нашего футболёра что очент печально

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