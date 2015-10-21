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    «Зенит» оформил выход в «евровесну»

    «Зенит», одержав три победы в трех матчах Лиги чемпионов, оформил для себя участие в весенних стадиях еврокубков.

    Петербургский клуб не опустится ниже третьего места в группе Н – «Гент» и «Лион» даже теоретически не могут одновременно обойти «Зенит», так как играют друг с другом в 5-м туре. Это означает, что команда Андре Виллаш-Боаша примет участие как минимум в плей-офф Лиги Европы.

    До выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Зениту» достаточно одержать еще одну победу, но может хватить и одного очка. Если в следующем туре «Гент» не обыграет на своем поле «Валенсию», то «Зениту» для выхода в 1/8 финала ЛЧ хватит ничьей с «Лионом» на выезде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2015 00:20
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 21 октября 2015, 10:12

      А зенит молодцом!!! Единственное испортил процесс Дзюба который все моменты парол

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      Рейтинг: +11359

      alp 21 октября 2015, 10:11

      да ну эти если-если. Надо выигрывать оставшиеся 3 матча.

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      Рейтинг: +792

      JI e x a 21 октября 2015, 10:08

      У ЦСКА, конечно, группа смерти, чемпион Нидерландов, второе место Бундеслиги и МЮ, который и в Африке МЮ) Но если получится выбиться из такой группы, это будет подвигом. В такой группе даже третье место-не стыдно, потому что группа реально очень сильная. А Зениту, ничуть не умаляю его достоинств, очень повезло с жеребьевкой, по сути, слабейшие команды из своих корзин упали зениту)

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > JI e x a 21 октября 2015, 10:10

      ЦСКА и в прошлые два сезона не фортило с группой....... Прям рок какой то

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 21 октября 2015, 10:08

      Я теперь понимаю почему дзюбинье на ветках засаживают, моменты запарывает,дриблинга нет,на скорости убежать не может.стоит как тополь у ворот.и правда бревно бревном!!!!

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      Рейтинг: +11359

      alp > sobaka120982 21 октября 2015, 10:12

      согласен. углы только у него правильные. надо просто попасть в него мячиком, и тот залетит в ворота. как нап дзюба тяжелый, неповоротливый и медленно соображающий

      -1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > alp 21 октября 2015, 10:29

      Только он забивает забивает и забивает!Меньше зависти ребят!))))

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > KosSidFCZP 21 октября 2015, 10:42

      Да я аот не завидую,обидно стало за зеню,ведь могли громить соперника,а из ха дзюбы просто выйграли

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 октября 2015, 09:42

      Кони нытики!Постоянно ноете,группа группа,тьфу!Играть надо уметь не только в чемпионате. Значит проблемы в руководстве,игроках,тренерах,к
      оторые не могут поднимать вас на новый уровень,а не в тех,кто шарики на жеребьёвке достаёт!!!

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      Рейтинг: +31

      Djoni666 21 октября 2015, 07:50

      Кони могут пройти Манчестер и должны а выход из группы это зависит от их настроя

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 21 октября 2015, 04:04

      Все равно после 1/8 домой поедут.

      0
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      Рейтинг: +10

      расулик 21 октября 2015, 03:09

      Зенит тоже дальше 1/8 не пройдет

      -1
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      Рейтинг: +422

      TRELL 21 октября 2015, 00:29

      Коням только лига европы,без обид! В чемпе норм,но лч не потянуть им пока. Нужна пара игроков для основы и скамейку усилить!

      1
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      Рейтинг: +14

      pashaimmortal > TRELL 21 октября 2015, 01:30

      Сравнили МЮ и сра%** Лион! В чемпионате Бомжам самим ничего не светит. А без денег и Хулка ваше место у параши!

      -3
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > pashaimmortal 21 октября 2015, 02:46

      Завали еба...о чмошник!Мы МЮ выигрывали когда у него был один из сильнейших составов!В футболе сейчас вообще без денег не куда,ты очень недалёкий раз так говоришь!Почитай побольше,поиграй в футбол,может научишься разбираться,хотя ты наверно ещё малолетка сопливая!

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > TRELL 21 октября 2015, 07:16

      ЦСКА с группами не очень везет, то Бавария и МанСити 2 года подряд, и сейчас группа очень ровная, и общий уровень соперников ЦСКА намного сильнее общего уровня группы Зенита. Неизвестно как бы команды сыграли, если бы они поменялись друг с другом группами. Так что сравнивать их по ЛЧ не очень правильно, ПЛ в этом плане лучше подходит, там соперники одинаковые. Другое дело, что судя по всему у Зенита на ЛЧ запредельный настрой, а в чемпионате играют не очень мотивированно, видимо.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 октября 2015, 00:25

      О Лиге Европы пусть кони мечтают, а Зенит по весне останется в ЛЧ.

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      Рейтинг: +14

      pashaimmortal > Aztec58 21 октября 2015, 01:31

      зато как бомжи попадут в 1/8 на какую нибудь Барсу или Реал - то вы мигом вспомните что вы из себя представляете...

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      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm > pashaimmortal 21 октября 2015, 03:17

      Я буду даже рад если нам попадется какая нибудь сильная команда. В победу только мечтаю, но польза в таких матчах есть. Да и охота в Питере увидеть звезд мирового футбола

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