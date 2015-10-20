Ван Гаал: «Сборная России – это не вариант для меня»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал в преддверии игры группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА признался, что не знал о том, что раньше защитник манкунианцев Маркос Рохо играл за московский "Спартак", а также заявил, что закончит свою тренерскую карьеру в Манчестере.

"Я не знал, что он играл за "Спартак". Но на чемпионате мира в Бразилии Рохо выглядел прекрасно. Так же как и в матчах за "Спортинг". Маркос — физически очень развитый игрок, классно играет головой и быстро принимает решения. Маркосу — 25. И он обязательно станет еще лучше и лучше.

Не хотел бы я возглавить сборную России? Нет, это не вариант для меня. Поймите, "МЮ" — мое последнее место работы. После "Юнайтед" я нигде работать не буду", - сказал голландец.