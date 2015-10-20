Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ван Гаал: «Сборная России – это не вариант для меня»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал в преддверии игры группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА признался, что не знал о том, что раньше защитник манкунианцев Маркос Рохо играл за московский "Спартак", а также заявил, что закончит свою тренерскую карьеру в Манчестере.

    "Я не знал, что он играл за "Спартак". Но на чемпионате мира в Бразилии Рохо выглядел прекрасно. Так же как и в матчах за "Спортинг". Маркос — физически очень развитый игрок, классно играет головой и быстро принимает решения. Маркосу — 25. И он обязательно станет еще лучше и лучше.

    Не хотел бы я возглавить сборную России? Нет, это не вариант для меня. Поймите, "МЮ" — мое последнее место работы. После "Юнайтед" я нигде работать не буду", - сказал голландец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 21 октября 2015, 07:10

      хватит уже голландцев с нас, практика показывает, что и среди российских тренеров есть очень достойные кандидаты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 21 октября 2015, 00:34

      Философию Ван Гала никто из наших не поймёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 октября 2015, 00:33

      Кому ты здесь нужен, блин?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 21 октября 2015, 00:23

      Средний тренеришка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 20 октября 2015, 22:36

      Да ты нах и не нужен сборной нашей.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11