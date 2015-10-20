Тренер «Гента»: «Валенсия» - очень техничная команда»

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук поделился своими ожиданиями перед матче Лиги чемпионов против «Валенсии».

"Валенсия" - очень техничная команда. Все ее игроки умеют обращаться с мячом. Нас ждет сложный матч, но нет ничего невозможного. Пятьдесят пять тысяч зрителей создадут особую атмосферу на стадионе. Наша команда чаще всех владеет мячом в чемпионате Бельгии, но в гостях у испанской команды нам придется уступить инициативу. Впрочем, главное - победить, а не владеть мячом», - заявил Ванхазебрук.

Напомним, матч «Валенсия» - «Гент» состоится сегодня, в 21:45.