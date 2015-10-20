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    Акинфеев: «Воспоминания от первой встречи с «МЮ» ужасные»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акиефеев вспомнил о первой встрече армейцев с «Манчестер Юнайтед".

    «Воспоминания ужасные... Может, сами испугались. При счете 3:1, когда 70 тысяч зрителей заорали, погнали свою команду вперед, начался мандраж. Особенно обидным вышел третий мяч.

    Ожидания от новой встречи с "МЮ" самые приятные. Мы каждый год играем в Лиге чемпионов с английскими клубами. Даже в случае неудачного результата их потом интересно вспоминать, ведь ты находишься в гуще событий, варишься в этом котле», - заявил Акинфеев.

    Отметим, в сезоне-2009/10 армейцы играли в одной группе с «красными дьяволами». Матч в Москве завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. В Манчестере ЦСКА вел к 70-й минуте со счетом 3:1, но затем пропустил два мяча. Это не помешало команде выйти из группы и дойти до четвертьфинала турнира.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 13:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      ARAX 20 октября 2015, 17:27

      МЮ тогда и МЮ теперь - 2 большие разницы... А нагнуться всегда успеешь... Думай чтобы были МЮсли , а не шоколад !!!! Удачи !!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +18

      zoomorfobr 20 октября 2015, 17:04

      вообще-то первая встреча с мю была дома. Тогда проиграли 0-1

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