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    Бердыев: «Сегодня команда действовала правильно»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал игру своих подопечных в победном матче 12-го тура РФПЛ против «Мордовии» (3:2).

    «Как бы ни закончился этот матч, я все равно поблагодарил бы ребят за игру. Сегодня команда действовала правильно. Это то, к чему мы идем. Да, обидные голы пропустили, но правильно играли до конца и в итоге использовали свои моменты, которых было достаточно», - говорит Бердыев.

    Также наставник рассказал, почему его команда на время утратила контроль над игрой.

    «Сегодня просто произошел необязательный гол со стандарта. Надо учитывать, что хотя «Мордовия» и на последнем месте, но в ворота ЦСКА четыре мяча забить просто так нельзя. Главное, что во втором тайме нам удалось переломить ход матча и победить».

    Кроме того, Бердыев рассказал состоянии Канга.

    «Здоров, но не проходит в состав».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2015 22:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 октября 2015, 15:51

      Бикиевич перевоспитает Канга.

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