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    Виллаш-Боаш выбрал вратаря на матч с «Лионом»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал состояние некоторых игроков в преддверии матча третьего тура Лиги чемпионов против «Лиона».

    «Гарай вернулся. Кришито хорошо восстановился, но ему немного не хватает практики. Хави Гарсия — в форме. Анюков готов сыграть завтра, Смольников - нет», - рассказал португалец.

    Также Виллаш-Боаш рассказал о выборе вратаря.

    «Я уже выбрал голкипера на завтрашний матч, но не буду комментировать свое решение».

    Матч "Зенит" - "Лион" состоится во вторник 20 октября. Начало встречи - в 21.45.

    Источник: Twitter

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    19.10.2015 19:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 20 октября 2015, 22:30

      По воротнику вообще смешно даже обсуждать. Лодыгина с его косяками в глубокий ФНЛ. Кержаков пока нормально стоит. Удачи всем нашим клубам в еврокубках!

      0
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 20 октября 2015, 13:14

      Будет Юра. После матчас с Кубанью Миша отдыхает.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 октября 2015, 06:18

      Кержаков

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 19 октября 2015, 23:51

      Конечно Миша

      0
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      Рейтинг: +49

      Eleksel 19 октября 2015, 21:11

      Завтра болеем за Питер, всей Россией))).: очков в двух матчах рекорд?Тьфу, надо ставить новый-9 очков в трех...

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG 19 октября 2015, 20:18

      Миша выйдет, что тут гадать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 19 октября 2015, 19:25

      Удачи питерцам. Победа очень важна и клубу для ещё большей уверенности и для коэффициентов нашей страны.

      9
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