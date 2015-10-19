Виллаш-Боаш выбрал вратаря на матч с «Лионом»

По воротнику вообще смешно даже обсуждать. Лодыгина с его косяками в глубокий ФНЛ. Кержаков пока нормально стоит. Удачи всем нашим клубам в еврокубках!
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал состояние некоторых игроков в преддверии матча третьего тура Лиги чемпионов против «Лиона».
«Гарай вернулся. Кришито хорошо восстановился, но ему немного не хватает практики. Хави Гарсия — в форме. Анюков готов сыграть завтра, Смольников - нет», - рассказал португалец.
Также Виллаш-Боаш рассказал о выборе вратаря.
«Я уже выбрал голкипера на завтрашний матч, но не буду комментировать свое решение».
Матч "Зенит" - "Лион" состоится во вторник 20 октября. Начало встречи - в 21.45.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2015