Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фурнье: «Будем останавливать Халка всей командой»

    Главный тренер «Лиона» Юбер Фурнье рассказал о том, как его подопечные будут противодействовать нападающему «Зенита» Халку.

    «Что касается Халка, останавливать его будем всей командой. Что касается его силы, то надо опасаться его левой. Это мощный игрок, и он может изменить ход матча. Если его называют одним из лучшим игроков турнира, то это и значит, что Халка непросто сдержать. Тем не менее коллективными усилиями мы постараемся это сделать.

    Долетели без приключений. Мы находимся в очень теплом и гостеприимном городе. Я не буду отвечать на ваш вопрос о распорядке дня, поскольку это конфиденциальная информация. Мы не должны опускать руки и выпускать второй состав. У «Зенита» уже есть шесть очков, и для них это обычная игра. Для нас это решающий матч, чтобы зацепиться за выход из группы», - рассказал Фурнье.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2015 18:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      red_white_ 19 октября 2015, 19:38

      разбейте ему *бало всей командой)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > red_white_ 19 октября 2015, 20:46

      Зачем напрягаться на красные? Пусть пару раз упадет, пенку не назначат, он [Живанильду] и сдуется

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11