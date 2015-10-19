Панов: «Смолов спас команду»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов признал, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов заслужил похвалу после его игры в матче 12-го тура РФПЛ против «Анжи».

«Надо отдать должное «Краснодару», который благодаря Лиге Европы теперь играет до последних минут и знает, что можно исправить любую ситуацию. В матче с «Анжи» краснодарцы показали свой боевой дух и ушли от поражения.



Два голевых паса Федора Смолова – это ключевой момент игры. Он показал себя разносторонним футболистом, который умеет играть на команду. Конечно, в этом большая заслуга всего коллектива. Когда в клубе хорошая атмосфера, то игроки не жалеют отдавать мяч партнеру. Вчера таким распасовщиком стал Смолов. Надо пожать ему руку и признать, что он спас команду.



Смолов проводит в «Краснодаре» только первый сезон, но уже успел стать ключевым игроком. Хорошо, что краснодарцы играют в еврокубках. В таком клубе футболист может совмещать свои амбиции с достижением целей. Время, проведенное в «Урале», пошло Федору на пользу. Приятно смотреть на его футбол. Надеюсь, он будет только прогрессировать и скоро станет основным игроком национальной команды», - поделился Панов.