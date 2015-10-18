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    Суркис: «Палкин унизил всех с историей о Зинченко»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слова генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина, который ранее заявил, что главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко заставили выпустить в матче с Испанией полузащитника «Уфы» Александра Зинченко.

    «Первое – мы Зинченко никогда не интересовались. Заявляю официально. Второе – Палкин просто бредит. Или солнечный удар у него был. Это их стиль – нагнетать, они придумали эту историю. Зная Фоменко, ему вообще никто сказать ничего не может. Он и в «Динамо» так работал.

    Палкин унизил всех: и себя, и «Динамо», и главного тренера сборной. Если бы еще была предпосылка к тому, что мы имели отношение к переезду Зинченко в Россию. Молодой мальчик убежал из «Шахтера» со скандалом и говорить, что мы имеем к этому какое-то отношение, – это непорядочно», – заявил Суркис в эфире украинского телеканала «2+2».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 23:06
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