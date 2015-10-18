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    Тарасов не поможет «Локомотиву» в ближайших матчах

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который был заменен в середине первого тайма матча 12-го тура Премьер-лиги против «Спартака» (2:1), не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

    По предварительным данным, Тарасов получил повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Футболист пройдет медобследование, по итогам которого будут известны более точные сроки его восстановления.

    Отметим, «Локо» в четверг сыграет в Лиге Европы против «Бешикташа», а в понедельник с «Амкаром» в рамках РФПЛ.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.10.2015 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      takca 18 октября 2015, 22:13

      Надо сказать спасибо Самедову ведь это он очень так подленько толкнул руками Попова что тот отлетел прямо в ногу Тарасова.

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