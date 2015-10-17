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    Юнузович: «Игры со сборной России запомнились»

    Полузащитник «Вердера» и сборной Австрии Златко Юнузович рассказал, чем ему запомнились матчи со сборной Россией на квалификационном этапе Евро-2016, а также прояснил свое отношение к новой схеме проведения финальной части турнира, которая предполагает большее количество участников, 24 вместо 16.

    «Помню, что игры были очень напряженными. Мне кажется, обе команды показали настоящую борьбу. Эти матчи мы смогли выиграть, что сыграло большую роль в нашем итоговом первом месте.

    Мы впервые поедем на чемпионат Европы, поэтому нам уже все равно, сколько там будет участников. Мы рады за себя и очень хотим показать свой лучший футбол. Уже предвкушаем атмосферу заполненных стадионов, возгласы болельщиков и матчи с сильными соперниками. Очень хотим достойно представить свою страну и пройти в турнире так далеко, как только сможем», – сказал Юнузович.

    Полную версию интервью читайте на «Бомбардире»!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 17:28
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