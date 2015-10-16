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    «Барселона» ищет нападающего-ветерана

    «Барселона» находится в поисках возрастного и недорогого форварда, который мог бы подменять основных нападающих. При этом Робин ван Перси, об интересе к которому со стороны каталонцев сообщалось ранее, клубу не нужен. Об этом рассказал испанский журналист Гильем Балаге.

    «Есть перечень нападающих-ветеранов, которых «Барселона» могла бы подписать по невысокой цене для ролей второго плана, однако в этом списке нет ван Перси», - рассказал Балаге.

    Также журналист прокомментировал возможный трансфер Нолито.

    «Луис Энрике хочет его подписать, и сам игрок также хочет выступать за «Барселону». Но клуб не может себе позволить этот трансфер по финансовым причинам и ищет кого-нибудь наподобие Хенрика Ларссона».

    Источник: Skysports

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    16.10.2015 20:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24

      Mi-Lan1899 18 октября 2015, 23:25

      Юрана в Барсу)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      monah-10 17 октября 2015, 03:45

      Да известно уже, что Вилью вернут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 17 октября 2015, 03:35

      Погребняк Паша

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 октября 2015, 23:54

      Сычев

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 16 октября 2015, 22:33

      Дрогбу в барсу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 16 октября 2015, 21:04

      ого, Ларссону-то огого сколько уже. Пусть подписывают легендарного Рональдо)) Или Ривалдо, который в свое время там феерил)

      0
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      Рейтинг: +11

      CAXY > Petrak86 16 октября 2015, 22:56

      Не нынешнего Ларссона, а времен, когда тот играл за Барсу.

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 16 октября 2015, 20:59

      меня возьмите.

      1
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      Рейтинг: +7

      Барсучки 16 октября 2015, 20:29

      Павлюченко тоже

      1
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 16 октября 2015, 20:19

      Кержаков лучший кандидат)

      1
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