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    «Барселона» ищет нападающего-ветерана

    «Барселона» находится в поисках возрастного и недорогого форварда, который мог бы подменять основных нападающих. При этом Робин ван Перси, об интересе к которому со стороны каталонцев сообщалось ранее, клубу не нужен. Об этом рассказал испанский журналист Гильем Балаге.

    «Есть перечень нападающих-ветеранов, которых «Барселона» могла бы подписать по невысокой цене для ролей второго плана, однако в этом списке нет ван Перси», – рассказал Балаге.

    Также журналист прокомментировал возможный трансфер Нолито.

    «Луис Энрике хочет его подписать, и сам игрок также хочет выступать за «Барселону». Но клуб не может себе позволить этот трансфер по финансовым причинам и ищет кого-нибудь наподобие Хенрика Ларссона».

    Источник: Skysports

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    16.10.2015 20:09
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    Комментарии (11)
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    Nayturs
    1445015945
    Кержаков лучший кандидат)
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    Барсучки
    1445016584
    Павлюченко тоже
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    kkomov
    1445018381
    меня возьмите.
    Ответить
    Petrak86
    1445018665
    ого, Ларссону-то огого сколько уже. Пусть подписывают легендарного Рональдо)) Или Ривалдо, который в свое время там феерил)
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    SekatoR
    1445024003
    Дрогбу в барсу
    Ответить
    Asbjorn
    1445028888
    Сычев
    Ответить
    Mr Trueman
    1445042123
    Погребняк Паша
    Ответить
    monah-10
    1445042714
    Да известно уже, что Вилью вернут.
    Ответить
    Mi-Lan1899
    1445199951
    Юрана в Барсу)
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    ologreds
    1694996980
    numo445562
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