«Барселона» ищет нападающего-ветерана

«Барселона» находится в поисках возрастного и недорогого форварда, который мог бы подменять основных нападающих. При этом Робин ван Перси, об интересе к которому со стороны каталонцев сообщалось ранее, клубу не нужен. Об этом рассказал испанский журналист Гильем Балаге.

«Есть перечень нападающих-ветеранов, которых «Барселона» могла бы подписать по невысокой цене для ролей второго плана, однако в этом списке нет ван Перси», – рассказал Балаге.

Также журналист прокомментировал возможный трансфер Нолито.

«Луис Энрике хочет его подписать, и сам игрок также хочет выступать за «Барселону». Но клуб не может себе позволить этот трансфер по финансовым причинам и ищет кого-нибудь наподобие Хенрика Ларссона».